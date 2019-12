Betrüger stehlen Geld und Schmuck

Ludwigshafen.Ein vermeintlicher TWL-Mitarbeiter hat in Ruchheim eine 83-Jährige hereingelegt und ihr mit einem Komplizen Geld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Freitag klingelte der Unbekannte am Donnerstag gegen 15 Uhr bei der Seniorin und gab an, für die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zu arbeiten. Er müsse im Bad der Frau etwas überprüfen, da es in der Nachbarschaft zu einem Rohrbruch gekommen sei. Als die 83-Jährige ihn hereinließ, erklärte er, dass er nicht lange bleiben werde und sie die Haustür offen lassen könne. Anschließend ging er mit ihr ins Bad und erweckte den Anschein, die sanitären Anlagen zu überprüfen. Wenig später sagte er, dass alles in Ordnung sei und ging.

Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass mehrere Hundert Euro und wertvoller Schmuck gestohlen worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass ein zweiter Täter ins Haus gekommen ist, als sich die Bewohnerin mit dem Betrüger im Bad aufhielt. Der Täter soll um die 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine Brille und einen blauen Arbeitsanzug. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019