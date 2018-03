Betrüger unterwegs

Anzeige

Ludwigshafen.Falsche Polizisten, angebliche Kabel-Mitarbeiter und erfundene Enkel – erneut haben Betrüger in Ludwigshafen ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei gestern mitteilte, kam es in den vergangenen Tagen zu sieben Vorfällen. In der Leuschnerstraße und in der Dorisstraße gaben sich am Mittwoch zwei Männer zweimal als Polizeibeamte aus. An der Wohnungstür gaukelten sie zwei 85 und 90 Jahre alten Frauen vor, wegen Einbrüchen in der Nachbarschaft zu ermitteln. Beide Seniorinnen schöpften Verdacht und schlossen die Türen. Die Täter sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein.

Gleich viermal versuchten am gleichen Tag Kriminelle ihr Glück mit dem Enkeltrick – in der Hillensheimer-, Oberstein-, Heinrich-Heine- und Herxheimer Straße. Betroffen waren vier Frauen im Alter von 78 bis 87 Jahren. Alle reagierten richtig und verständigten die Polizei. Bereits am 16. März erhielt eine 89-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Kabel-Mitarbeiter, der die Verlegung eines Anschlusses in ihrer Wohnung ankündigte. Später klingelten zwei Männer, die die Seniorin jedoch nicht ins Haus ließ. Hinweise zu allen Fällen an die Polizei unter 0621/963-27 73. jei