Betrügerische Spendensammler

Ludwigshafen/Mutterstadt.Wegen mehrerer Fälle von Spendenbetrug ermittelt die Polizei in Ludwigshafen und Mutterstadt. Nach Angaben der Beamten wurde in der Chemiestadt ein 70-Jähriger am Mittwochnachmittag von einer vermeintlich taubstummen Frau auf einem Supermarktparkplatz in der Prälat-Caire-Straße angesprochen. Sie gab zu verstehen, dass sie Spenden für Menschen mit Behinderung sammle. Nachdem der Senior ihr mehrere Euro gegeben hatte, sollte er sich mit seinen vollständigen Personalien in eine Liste eintragen, auf der bereits mehrere Namen standen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Mutterstadt, wo ein 20-Jähriger unberechtigt Spenden eintrieb. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-22 22 entgegen. jei

