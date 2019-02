Betrug um 25 000 Euro

Ludwigshafen.Zwei Betrügerinnen haben einen demenzkranken, 86-jährigen Mann ausgenommen und dabei über Wochen hinweg insgesamt 25 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten die Frauen den Mann bereits im November vor dem Einkaufszentrum Rathaus-Center angesprochen. Sie nutzten den Zustand des Rentners aus und spielten ihm eine hilflose Lage vor, so dass der Mann immer wieder für Einkäufe der Frauen bezahlte. Er hob regelmäßig Geld am Geldautomat ab. Nach Angaben der Ermittler fiel der Betrug erst auf, als der Rentner gegenüber seiner Tochter angab, dass er pleite sei. Diese verschaffte sich einen Überblick über die Kontostände und informierte die Polizei. Die beiden Betrügerinnen sind nach Angaben der Polizei noch nicht gefunden. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019