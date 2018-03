Betrugsserie geht weiter

Anzeige

Ludwigshafen.Die betrügerischen Anrufe in der Region reißen nicht ab: Allein neun Fälle in Ludwigshafen, Schifferstadt, Neuhofen, Mutterstadt und Waldsee sind der Polizei einer Mitteilung von gestern zufolge am Dienstag gemeldet worden. Bei den fünf Anrufen in Ludwigshafen war eine weibliche Person am Telefon, die sich als Mitarbeiterin des Landeskriminalamts ausgab und durch geschickte Gesprächsführung versuchte, an Informationen über Wertgegenstände in den Haushalten der Angerufenen zu gelangen. Die Anrufe verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet, so dass kein Schwerpunkt auszumachen war. Alle Angerufenen erkannten die Masche aber und gaben keine Informationen heraus.

Auch bei den übrigen Betrugsversuchen gaben sich die Anrufer als Beamte des LKA aus und gaukelten vor, in der Nähe der Opfer seien Einbrecher festgenommen worden. Nun müsse man den Bestand an Wertsachen in der Nachbarschaft überprüfen. Auch auf diese Anrufe fiel diesmal niemand herein. Die Angerufenen waren allesamt zwischen 66 und 87 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-122 entgegen.