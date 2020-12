Betrunken gegen Ampelmast gerast

Ludwigshafen.Aufgrund von Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit hat laut Polizei am frühen Sonntagmorgen um 1.15 Uhr in der Saarlandstraße ein 27-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einen Unfall verursacht, bei dem er leicht verletzt wurde. Er fuhr in Richtung Adlerdamm, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte an einen Ampelmast. Da zufällig gerade ein Einsatzzug der Feuerwehr vor Ort war, hinderten die Wehrleute den 38-jährigen Beifahrer an der Flucht. Der Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Er verletzte sich leicht. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung, nahmen die Beamten den Fahrer nach der Untersuchung in der Klinik in Gewahrsam. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Hinzu kommt, dass der 27-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

