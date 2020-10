Ludwigshafen.Eine 45-Jährige ist mit ihrem Auto in einem Gleisbett in der Mannheimer Straße gelandet. Grund für den Unfall am Sonntagabend waren laut Polizei neun Gläser Wein, die die Frau zuvor getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille.

