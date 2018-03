Betrunkene Randalierer verletzen vier Polizisten in Ludwigshafen

Anzeige

Ludwigshafen.Bei einem Einsatz in Ludwigshafen im Stadtteil Nord sind am frühen Dienstagmorgen vier Polizisten verletzt worden. Anwohner hatten die Beamten gegen 1.20 Uhr wegen randalierender Personen zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Im Treppenhaus trafen die Beamten auf einen 36-Jährigen, der seine Personalien nicht angeben wollte und versuchte, in seine Wohnung zu flüchten. Die Polizisten wollten das verhindern, als sie unvermittelt von einem 43 Jährigen aus der Wohnung und dem 36 Jährigen mit Faustschlägen attackiert wurden. Die beiden Angreifer versuchten außerdem, die Beamten die Treppen hinunter zu stoßen.

Nach Angaben der Polizei waren mehrere Streifenwagenbesatzungen erforderlich, um die beiden Angreifer zu überwältigen und zu fesseln. Ein weiterer 40 jähriger in der Wohnung befindlicher Mann leistete ebenfalls Widerstand. In der Wohnung der Beteiligten wurden Betäubungsmittel gefunden. Zwei der Angreifer - der 36- und der 43-Jährige - wurden von den Beamten in Gewahrsam genommen.