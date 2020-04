Betrunkener Autodieb

Ludwigshafen.Weil er ihren Wagen gestohlen und sie am Vortag körperlich angegriffen haben soll, zeigte eine 33-Jährige am Samstagnachmittag ihren Ex-Freund bei der Polizei an. Die Beamten leiteten einer Mitteilung zufolge gleich Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Streifenwagenbesatzung fand den 27-Jährigen mit dem gestohlenen Fahrzeug seiner Ex-Freundin im Stadtgebiet Ludwigshafens. Der Beschuldigte hatte einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille, weshalb ihm auf der Dienststelle der Polizei eine Blutprobe entnommen wurde. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Gegen den 27-Jährigen wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Führerschein wohl Fälschung

Ebenfalls betrunken und ohne gültigen Führerschein war ein Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag unterwegs. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei ein Auto, das in Schlangenlinien auf der Langgartenstraße in Friesenheim fuhr. Der Zeuge folgte dem Wagen, so dass die Beamten ihn in der Ruchheimer Straße abfangen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,56 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Führerschein, den der Mann mit sich führte, sehr wahrscheinlich eine Fälschung ist. Auch ihn erwarten mehrere Strafverfahren, teilten die Beamten mit. red

