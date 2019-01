Betrunkener bedroht 17-Jährige

Ludwigshafen.Ein betrunkener Mann hat an der Haltestelle Marienkirche eine 17-Jährige bedroht. Wie die Polizei gestern mitteilte, forderte der 27-Jährige mit erhobener Faust Geld und Zigaretten von der Jugendlichen, als diese gerade aus der Bahn der Linie 10 gestiegen war. Die 17-Jährige ging zu einer Personengruppe und machte auf ihre Notsituation aufmerksam. Daraufhin verschwand der Täter. Die alarmierten Polizisten trafen ihn später am Hauptbahnhof an. Er war stark alkoholisiert und aggressiv. Da eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, brachte der hinzugezogene Kommunale Vollzugsdienst den Mann in die Klinik „Zum Guten Hirten“. jei

