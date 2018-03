Betrunkener droht Rettern

Anzeige

Ludwigshafen.Ein betrunkener 19-Jähriger hat den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) gleich zweimal an einem Tag beschäftigt. Wie die Stadt gestern mitteilte, musste er am Montag wegen andauernden aggressiven Verhaltens in eine Klinik eingewiesen werden. Gegen 16.30 Uhr informierte die Leitstelle den KVD darüber, dass der junge Mann die Besatzung eines Rettungswagens in Oggersheim bedrohe und versuche, aus diesem zu fliehen. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 19-Jährige so aggressiv, dass ihm Fesseln angelegt wurden. Die Ordnungshüter begleiteten ihn in die zuständige Klinik Frankenthal, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,25 Promille ergab. Der Betrunkene wurde stationär aufgenommen.

Bereits eine Stunde zuvor hatte eine KVD-Streife den jungen Mann in die Klinik „Zum Guten Hirten“ begleitet, da er nach der Trennung von seiner Freundin gedroht hatte, sich etwas anzutun. Da er weder sprach, noch Schmerzreize zeigte, sollte er im Klinikum internistisch untersucht werden. Auf dem Weg dorthin kam es zum zweiten Vorfall.