Betrunkener verrät sich auf Parkplatz

Ludwigshafen.Durch sein ungelenkes Absteigen hat ein Mofafahrer ein beredtes Zeugnis seiner Fahruntüchtigkeit abgegeben. Die Polizei berichtete am Samstag, dass ein Zeuge den motorisch eingeschränkten 54-Jährigen am Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hoheloogstraße beobachtete. Weil der Fahrer beim Absteigeversuch fast auf den Boden fiel und für das Abstellen seines zweirädrigen Fahrzeuges ungewöhnlich lange brauchte, alarmierte der Zeuge die Beamten. Sie unterzogen den bereits nach Alkohol riechenden Fahrer eines Atem- und eines Bluttests, ehe sie die Schlüssel des Mofas sicherstellten. Den 54-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. hhf

