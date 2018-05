Bewaffnete Überfälle

Anzeige

Ludwigshafen.Nach zwei Raubüberfällen am Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Laut einer Pressemitteilung vom Wochenende bedrohte ein Unbekannter zunächst am Samstagabend gegen 19.13 Uhr den 23-jährigen Angestellten eines Bistros in der Mundenheimer Straße mit einer Schusswaffe. Der Täter konnte Bargeld erbeuten und floh daraufhin zu Fuß. Der Angestellte blieb unverletzt. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, war maskiert, trug eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt.

Maskierter Täter

Ein weiterer Überfall ereignete sich ebenfalls am Samstagabend um 19.18 Uhr in einem Kiosk in der Stifterstraße im Stadtteil Süd. Auch hier wurde die 28-jährige Angestellte von einem Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte nahm Bargeld mit und flüchtete anschließend in Richtung Hebelstraße. Die Mitarbeiterin des Kiosks konnte den Täter später wie folgt beschreiben: etwa 1,70 Meter groß, maskiert, dünne Statur und komplett schwarz gekleidet.

Ob zwischen den Überfällen ein Zusammenhang besteht und es sich vielleicht um denselben Täter handelt, ist laut Polizei noch offen. In beiden Fällen leiteten die Beamten Fahndungen mit Streifenwagen ein – allerdings jeweils ohne Erfolg.