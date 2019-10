Bewegung in Bildern festgehalten

Das Bild eines abbremsenden Pferdes hat Ernst Weiß geschossen. © Fotoclub

Ludwigshafen.17 Mitglieder des Fotoclubs „Pentaprisma“ stellen 78 Schwarz/Weiß- und Farbbilder zum Thema „Bewegt“ ab Montag, 14. Oktober, auf der Aktionsfläche im Rathaus-Center aus. Die großformatigen Aufnahmen sind bis Samstag, 19. Oktober, jeweils von 10 bis 20 Uhr zu sehen. Die gezeigten Bilder sind sehr unterschiedlich. Mal bewegt sich nur das Motiv – wie etwa ein Mensch, Tier oder Fahrzeug. Teilweise bewegten die Fotografen die Kamera bei der Aufnahme mit, teilweise fingen sie Bewegungen im Sinne von Empfindungen wie Freude oder Trauer ein.

Spaziergang durch die Stadt

Zum Begleitprogramm zählt ein Foto-Spaziergang in der Innenstadt mit einer Einführung in die Glaskugel-Fotografie am Samstag, 19. Oktober, ab 15 Uhr. Eine Anmeldung wird empfohlen. Eine Sonderausstellung auf der Bühne zeigt auch großformatige Bilder mit Glaskugelfotografien. ott

