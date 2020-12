Bewerben in der Pandemie

Ludwigshafen.Zu einer digitalen Berufsberatungsbörse mit dem Titel „Up to Date – der Livestream für deine Zukunft“ lädt die Agentur für Arbeit Ludwigshafen Jugendliche vom 14. bis 18. Dezember ein. Laut Mitteilung gibt das Angebot einen Überblick über die berufliche Orientierung in Zeiten von Corona und richtet sich an Schüler und Eltern sowie an junge Menschen, die nach dem Schulabschluss noch keine berufliche Perspektive für sich gefunden haben.

Die Berufsberatung informiert bei der Veranstaltung unter anderem über den Ablauf von Bewerbungsgesprächen während der Pandemie, zeigt mögliche Berufswege mit allgemeiner Hochschul- und Fachhochschulreife auf, gibt einen Überblick über duale Studienmöglichkeiten in der Region und stellt die eigenen Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten bei der Agentur für Arbeit vor. Digitale Bewerbungsgespräche können direkt geübt werden. Auch regionale Arbeitgeber wie die BASF stellen ihr Angebot vor. Anmeldungen sind notwendig per E-Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. jei

