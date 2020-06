Bewerbung erst später

Ludwigshafen.Für zulassungsfreie Bachelor-Studiengänge und Master-Programme an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft sind Anmeldungen für das Wintersemester 2020/21 derzeit möglich. Für Verzögerungen sorgt hingegen die Corona-Krise bei den zulassungsbeschränkten Vollzeit-Bachelor-Studiengängen, die über die zentrale Bewerbungsplattform Hochschulstart laufen. Für diese Studiengänge verschiebt sich der Bewerbungsbeginn voraussichtlich auf Anfang Juli.

Wie die Ludwigshafener Hochschule weiter mitteilte, beginnt auch das Erstsemester später als üblich. Am 2. November soll es bei den Studienanfängern losgehen – wie an anderen rheinland-pfälzischen Hochschulen. Die Vorlesungen für höhere Semester beginnen dagegen voraussichtlich am 28. September. Für das Wintersemester 2020/2021 ist derzeit eine Mischung aus Digital- und Präsenzlehre an der Hochschule vorgesehen. ott

