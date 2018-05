Bewerbungsstart für Auszubildende

Anzeige

Ludwigshafen.Seit Anfang des Monats können sich Jugendliche beim Chemiekonzern BASF für das Ausbildungsjahr 2019 bewerben. Interessierte können sich beim „Tag der Wirtschaft“ im Congressforum in Frankenthal am 16. Juni, von 10 bis 16 Uhr, über das Angebot informieren. Nach Unternehmensangaben bietet die BASF mehr als 30 Ausbildungsberufe in fünf verschiedenen Berufsfeldern an – vom Anlagenmechaniker über den Chemikanten bis hin zum Koch. Auch Jugendliche, die noch in diesem Jahr mit der Ausbildung anfangen möchten, können sich bewerben: Am Standort Ludwigshafen und im Ausbildungsverbund sind noch Plätze frei.