Bewohner vertreibt Einbrecher

Ludwigshafen.Ein Zeuge hat in einem Anwesen in der Schillerstraße zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und dadurch verscheucht. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Mann am Montag gegen 22.10 Uhr Geräusche aus dem Treppenhaus gehört. Als er nachsehen ging, traf er auf zwei Personen, die sich an der Eingangstür zu einer Praxis für Krankengymnastik zu schaffen machten. Als die Unbekannten den Bewohner sahen, ergriffen sie die Flucht. Einer der Täter soll etwa 40 Jahre alt sein und trug eine blaue Jacke. Von seinem Komplizen liegt keine Beschreibung vor. Es entstand ein Schaden von 600 Euro.

Ungestört blieben Kriminelle bei einem Einbruch in einen Handyladen in der Bismarckstraße. Laut Polizei verschafften sich die Täter dort zwischen Samstagabend und Montagvormittag Zutritt. Sie knackten mehrere Schränke auf und nahmen Handy-Ersatzteile im Wert von rund 1000 Euro mit. Auch in eine Jugendfreizeitstätte in der Sachsenstraße wurde am Wochenende eingebrochen. Ein Mitarbeiter bemerkte das am frühen Montagmorgen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise zu den Fällen unter Tel. 0621/963-27 73. jei

