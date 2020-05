Bewusstloser Mann gerettet

Ludwigshafen.Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Freitag bei einem Wohnungsbrand in der Riedsaumstraße einen bewusstlosen Mann gerettet. Nach Behördenangaben waren die Rettungskräfte gegen 2.55 Uhr alarmiert worden. Zwei Bewohner waren wegen der Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss ins Freie geflüchtet. Ein 59-Jähriger, der zwischenzeitlich als vermisst galt, wurde von den Rettungskräften aus der Wohnung in Sicherheit gebracht. Er erlitt nach Polizeiangaben eine Rauchgasvergiftung.

Die Wohnung des 59-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. ott

