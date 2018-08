Anzeige

Ludwigshafen.„Wir wollen den Schwung aus der Oberbürgermeisterwahl mitnehmen und stärkste Fraktion im Stadtrat bleiben“, gab SPD-Vorsitzender David Guthier als Ziel für die Kommunalwahl 2019 aus. „Lasst uns ab morgen an die Arbeit geben, damit wir gewinnen“, fügte er hin. Mit rhythmischem Klatschen unterstützten die Delegierten der Stadtverbandskonferenz diesen Appell. Auch wenn das Wahlprogramm erst im November präsentiert werden soll, nannte Guthier dafür drei wichtige Punkte – Sicherheit, gute Mobilität und ausreichend bezahlbare Wohnungen.

Sozialquote in einzelnen Bezirken

SPD Ludwigshafen Den geschäftsführenden Vorstand bilden Vorsitzender David Guthier, Stellvertreterin Cornelia Luszick, Kassierer Dieter Feid, Schriftführer Christian Schreider und Internetbeauftragte Esther Czasch. Besitzer sind Birsel Akdeniz, Julia Appel, Frank Dudek, Ingrid Reske, Marius Rosenthal, Sebastian Schröer und Anke Simon. Die SPD hat 1282 Mitglieder. Während die Zahl von 2008 bis 2015 von 1680 auf 1310 abgenommen hat, ist sie seitdem weitgehend konstant.

Der Fehlbedarf an Wohnungen ist nach Ansicht des Parteichefs, der mit 97 Prozent der Stimmen wieder gewählt wurde, viel größer als bislang angenommen. „Das ist ein zentrales Thema. Wir brauchen deutlich mehr als 3000 Wohnungen.“ Daher sei eine quartierspezifische Sozialquote unumgänglich. „Dies führt zu keiner Ghettobildung, damit werden auch keine privaten Aktivitäten gehemmt“, sagte Guthier.

Auch wenn die SPD eine Verkehrswende mit einem besseren Nahverkehrsangebot und einer guten Infrastruktur für Radler fordert, könne die Stadt nicht auf leistungsfähige Hochstraßen verzichten. Beim Thema Sicherheit etwa am Berliner Platz forderte der Parteichef nicht nur eine gute Kooperation zwischen Polizei, Stadt und Deutscher Bahn. „Nötig sind vermutlich auch bauliche Veränderungen wie eine bessere Ausleuchtung.“ Generell, so zeigte sich Guthier überzeugt, sei die SPD die Kümmerer-Partei in Ludwigshafen.