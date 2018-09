Bezirkskantorei startet Chorprojekt

Ludwigshafen.Die Protestantische Bezirkskantorei startet ein Chorprojekt und sucht dafür Sänger in allen Stimmlagen. Die Proben starten am Dienstag, 4. September, 19.30 Uhr, in der Friedenskirche (Leuschnerstraße 56). Für das Konzert am 1. Dezember unter der Überschrift „Gloria in excelsis Deo – Musik zum Advent“ werden Werke für Chor und Continuo (Truhenorgel) einstudiert. An der Orgel spielt Harald Hoeren (Köln). Den Mittelpunkt des Programms bildet das „Gloria – Ehre sei Gott in der Höhe“ von Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749). Weitere Auskünfte sind bei Bezirkskantor Tobias Martin unter Tel. 0621/66 85 61 27 erhältlich. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.09.2018