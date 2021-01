Ludwigshafen.Annette Hofmann (Bild) ist neue Pflegedirektorin an der BG Klinik Ludwigshafen. Die 49-Jährige folgt Michael Nicklas, der im März nach 29 Jahren als Pflegedirektor des Oggersheimer Krankenhauses in den Ruhestand tritt. Hofmann war zuvor zwei Jahre lang als Geschäftsführerin von zehn Alten- und Pflegeeinrichtungen der Caritas Altenwohn- und Pflegegesellschaft in Wiesbaden und dem Rheingau tätig. Erfahrungen mit einem Krankenhaus der Maximalversorgung sammelte Hofmann am Klinikum Darmstadt. Dort war die Diplom-Pflegewirtin bis 2018 im Pflegemanagement tätig, davon vier Jahre lang als Pflegedirektorin. Nach ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester 1991 arbeitete Hofmann als Pflegekraft, später als Stations- und Abteilungsleiterin auf verschiedenen Stationen. Die BG Klinik hat 535 Betten und 1400 Mitarbeiter. Sie behandelt jährlich rund 13 000 Patienten stationär und 28 000 Patienten ambulant. ott (Bild: BG Klinik)

