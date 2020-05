Bibliothek öffnet wieder

Ludwigshafen.Zwei Kultureinrichtungen bieten ab dieser Woche wieder einen Service an, teilt die Verwaltung mit. Wie bereits angekündigt, öffnen am Dienstag, 5. Mai, die Stadtbibliothek und ihre Zweigstellen in den Stadtteilen wieder. Nutzer können dann wieder Medien ausleihen und zurückgeben. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Büchereien jedoch nur von Kunden mit Bibliotheksausweis betreten werden. Wer sich neu als Nutzer anmelden möchte, erhält ebenfalls Zutritt. Die Besucherzahl ist in der Hauptstelle in der Bismarckstraße auf 50 Personen zur selben Zeit limitiert. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek bleiben unverändert.

Die städtische Musikschule startet ab Montag, 4. Mai, mit einem Online-Unterricht für die Schüler. Angeboten wird ausschließlich Einzelunterricht. Die Schüler benötigen Smartphone, Tablet oder Computer. Über den genauen Ablauf informiert die Musikschule Eltern und Schüler. Mehr Informationen im Internet unter www.ludwigshafen.de. jei

