Bilder der Ruhe gesucht

Ludwigshafen.Der protestantische Kirchenbezirk und der Marketing-Verein loben einen gemeinsamen Fotowettbewerb aus. Gesucht wird „Mein Ruhe-Platz in LU“, also Stellen im Stadtgebiet, an denen die Fotografen selbst Entspannung finden. Das kann die Sitzbank unter Platanen auf der Parkinsel sein oder die Hängematte im eigenen Garten.

Die zehn Fotos mit den meisten Stimmen werden bei der Eröffnung des Projektes „Stille in der Stadt“ am 13. Mai um 18 Uhr auf dem Lutherplatz präsentiert. Danach werden sie bis zum 26. Mai in der Melanchthonkirche ausgestellt. Zudem wird eine Jury unter der Leitung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ein weiteres Foto prämieren. Die Auszeichnung erfolgt am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr auf dem Lutherplatz – bei Regen in der Melanchthon-Kirche.

Einsendeschluss an die E-Mail-Adresse info@marketing-ludwigshafen.de des Marketing-Vereins ist am Freitag, 29. März. Alle Bilder werden im April im Internet zur Abstimmung gestellt. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019