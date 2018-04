Bilder einer „malenden Reporterin“

Anzeige

Ludwigshafen.„Ich sehe immer nur die Malerei“ – dies ist bis heute, ins hohe Alter, das Lebensmotto von Hildegard Pufe. „Malen ist für mich Leben, ein inneres Feuer, innere Musik“, zitierte Genia Ruland die Worte ihrer Mutter weiter. Diese Leidenschaft für die Kunst und Hildegard Pufes besondere Begabung, Bewegung und die Essenz eines Motivs mit wenigen Stift- und Pinselstrichen ausdrucksvoll zu erfassen, zeigt sich auch in einer Ausstellung, die anlässlich des 95. Geburtstags der Malerin und Zeichnerin im Stadtmuseum zu sehen ist.

Als „malende Reporterin“ sei Pufe vor allem durch ihre Sportbilder bei Olympischen Spielen bekannt geworden, rekapitulierte ihre 70-jährige Tochter. „Dafür hat sie zahlreiche Ehrungen erhalten“, unter anderem durch einen Empfang beim damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Aber nicht Pufes Sportmalerei steht bei der Schau im Fokus, sondern vielmehr Impressionen aus der Stadt, in der sie „viele Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen“ hat, wie Museumsleiterin Regina Heilmann bei der Vernissage erklärte. „Hildegard Pufe – künstlerische Ansichten von Ludwigshafen“ ist die Ausstellung betitelt, bei der insgesamt 25 Werke gezeigt werden – der Schwerpunkt liegt dabei auf Motiven aus dem Hemshof.

Elektronikgeschäft eröffnet

Geboren wurde die Künstlerin 1923 in Köln, ihre Eltern waren 1933 gezwungen, in der NS-Zeit nach Brüssel zu emigrieren. Dort studierte sie an der Académie royale des Beaux-Arts – und dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann Karl Pufe kennen, dem sie 1950 nach Ludwigshafen folgte, berichtete Ruland. Im Hemshof eröffneten die Eheleute ihr Geschäft „Radio und Fernsehen Pufe“. In den 1960er Jahren zog die Familie nach Oggersheim, wo ihre Mutter mit anderen Künstlern, die Pleinair-, also Freiluftmalerei betrieb und die Gruppe „Oggersheimer Palette“ gründete, wie Ruland erläuterte. In den 1980er Jahren begann Pufe, im Zeitungsauftrag Illustrationen von Gerichtsprozessen anzufertigen, es folgten Einladungen zu Sport-Wettbewerben, bald kamen Weltmeisterschaften und Olympische Spiele hinzu.