Bilder über alte Firmen

Ludwigshafen.Im künftigen Kulturcafé Franz & Lissy (Lisztstraße 176) wird am Donnerstag, 16. August, um 19 Uhr die Fotoausstellung „seit by side“ von Joëlle Oechsle eröffnet. Sie zeigt dabei Bilder von elf Ludwigshafener Traditionsbetrieben, die zwischen 70 und 200 Jahre alt und weiterhin in Familienhand sind. Dazu zählen unter anderem die Bäckerei Lanzet, Bierbrauerei Mayer, Pelzmodengeschäft Schad, Fahrradgeschäft Pülz, Schuhgeschäft Keller, Kafferösterei Mohrbacher und Vergolderei Lauth.

Bei der Vernissage sprechen Eleonore Hefner vom Verein Kultur-Rhein-Neckar und der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller. Klangkünstlerin Karin Maria Zimmer präsentiert eine eigens entwickelte Klangcollage. Die Ausstellung im Rahmen des Kultursommers ist an den Donnerstagen, 23. und 30. August, jeweils von 18 bis 20 Uhr, sowie nach Vereinbarung (Tel. 0171/62 51 677) zu sehen. ott