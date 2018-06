Bilder von Mythen der Finsternis

Anzeige

Ludwigshafen.Von großen Künstlern haben sie sich inspirieren lassen, jetzt präsentieren 16 Kommunikationsdesign-Studenten der Hochschule Mannheim im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen ihre eigenen Traum- und Nachtbilder. Impulse holten sie sich bei der dortigen Ausstellung „Nachtschwärmer“. Sie zeigt Werke von Henri de Toulouse-Lautrec, Max Beckmann, Georg Grosz und anderen – Darstellungen des Nachtlebens in deutschen Großstädten in den 1920er Jahren: an Orten des Vergnügens wie dem Varieté, aber auch in ernsten Szenen, die das Elend der Nachkriegszeit in Deutschland aufgreifen.

Unter dem Ausstellungsmotto „Was ist die Nacht heute“ tauchen die 16 Studenten in der Galerie „Nachtschwärmer II“ im Wilhelm-Hack-Museum in die Nachtwelt ein. „Schwarz und Weiß sind die Mittel, die der Grafik zur Verfügung stehen“, erklärt Grafikdozentin Vroni Schwegler bei der Vernissage: „Dabei drückt sich in der Abwesenheit von Licht und Schatten hier die Nacht aus.“

Traumszenen dargestellt

In ihren videoanimierten Zeichnungen „Dream-Cycle“ visualisiert Laura Gehrig Traumsymbole. „Ich habe recherchiert, welche Traumszenarien am häufigsten vorkommen und sie in einem Kreislauf dargestellt: Der Kreislauf steht dafür, dass es zunächst keine rationale Erklärung für die Übergänge und Abfolge der Traumsituationen zu geben scheint“, erklärt sie: „Eine Frage, die sich nach dem Aufwachen oft aufwirft, ist: Warum war ich erst zu Hause und dann auf dem Mond?“