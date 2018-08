Bilder zeigen Traditionsbetriebe

Ludwigshafen.Das leerstehende Ladenlokal soll bald zum Kulturcafé „Franz und Lissy“ umgestaltet werden. Der Name wurde abgeleitet von der Lisztstraße, in der sich das Café befindet. Im Vorfeld der Einweihung läuft im Rahmen des Kultursommers die Ausstellung „seit by side“ der Fotografin Joëlle Oechsle, die sich besondere Motive für ihre Reihe ausgesucht hat. Sie besuchte elf Ludwigshafener Traditionsbetriebe und machte sich dort auf die Suche nach Details, die ihr ins Auge fielen.

Im Jahr 1804 gegründet

Bei den Firmen handelt es sich beispielsweise um die Kaffeerösterei Mohrbacher, die Bierbrauerei Mayer oder das Schuhgeschäft Keller. Der älteste Betrieb, die Bäckerei Lanzet, wurde 1804 gegründet, die jüngste der aufgeführten Firmen, die Galerie und Vergolderei Lauth, im Jahre 1948. Die Vernissage war mit mehr als 50 Gästen so gut besucht, dass die Eröffnung nach draußen verlegt wurde. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Betriebe mich reinschauen ließen“, sagte die Künstlerin.

„Ich bin heute nicht als Ortsvorsteher hier, sondern weil ich einen Traditionsbetrieb leite, in dem die Künstlerin Fotos gemacht hat. Unser Malerbetrieb wurde 1898 von meinem Urgroßvater gegründet in Mundenheim. Ich war derjenige, der in die Südstadt umzog“, blickte Christoph Heller zurück, der seit 1987 der Chef ist. „Kein Betrieb läuft 120 Jahre lang gut, es gab auch schwierige Zeiten. Auf jeden Fall braucht man Herzblut.“ Für die Zukunft sieht es gut aus, Hellers Sohn möchte den Betrieb irgendwann übernehmen – dann in fünfter Generation.

Etwas frische Farbe bräuchte das künftige Kulturcafé. „Das Projekt Südpolis läuft schon ein Jahr, nun soll das Kulturcafé entstehen. Noch ist es eine Baustelle“, sagte Eleonore Hefner, Vorsitzende des Vereins Kultur-Rhein-Neckar. „Oechsle zeigt auf ihren Bildern, dass sie einen besonderen Blick hat, und schaut hin, wo andere nicht hingucken“, betonte Hefner. Der Opa der Künstlerin habe seine Enkelin auf die Idee zum Fotografieren gebracht, er hat selbst gerne fotografiert – und immer die Köpfe abgeschnitten.

Die Grundschullehrerin absolvierte vor einigen Jahren ein Fernstudium im Fach Fotodesign und einen Kurs an der freien Kunstakademie Amescada in Mannheim. Die Fotos sind in Schwarzweiß gehalten, nur einige Details sind farbig. „Die Farbe wurde nachträglich per Hand aufgetragen. Diese handwerkliche Technik passte gut zum Konzept der Traditionsbetriebe“, sagte Oechsle.

Die Ausstellung ist an den Donnerstagen 23. und 30. August jeweils von 18 bis 20 Uhr, sowie nach Vereinbarung (Telefon 0171/62 51 677) zu sehen. Kge

