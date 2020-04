Bilderschätze zur Wirtschaftswunder-Ära

Ludwigshafen.Eine gemischte Tüte mit bunten Süßigkeiten für zehn Pfennig ist der Renner. Dafür geben Kinder ihr karges Taschengeld aus. Erwachsene decken sich indes an den Kiosken mit Getränken, Zigaretten oder Lesefutter ein, nicht nur mit Illustrierten und Groschenromanen. Ein Boulevardblatt mit großen Buchstaben, das damals nur zehn Pfennig kostet, hängt ebenso an den Zeitungsständen wie Publikationserzeugnisse, die mittlerweile seit langem eingestellt sind, wie die Sportzeitung, die Nachtausgabe oder das 5-Uhr-Blatt. Kioske und Trinkhallen sind vor sechs Jahrzehnten weit verbreitet im Stadtgebiet und wichtige Treffpunkte. Daran erinnert eine Ausstellung mit 150 Bildern, die das Stadtmuseum wegen der Corona-Verfügung nicht in den Räumen im Rathaus-Center zeigt, sondern in virtueller Form.

Zufallsfund im Stadtarchiv

Alltagsszenen aus der Zeit des Wirtschaftswunders in Ludwigshafen dokumentieren die Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ob im repräsentativen Pavillon am Ebertpark-Eingang, in einem langgezogenen Neubau an der Rheinuferstraße vor dem BASF-Tor 1 oder in kleinen Mauernischen wie in der Rohrlachstraße – sehr unterschiedlich ausgestaltet waren die Kioske. Eines haben sie aber gemeinsam: Sie hatten weit mehr als heute eine soziale Komponente, so Regina Heilmann, Leiterin des Stadtmuseums. „Viele Menschen hingen emotional an den Verkaufsstellen, zumal sie dort häufig Bekannte, Arbeitskollegen und Freunde trafen, ein Bierchen tranken, quatschten und diskutierten.“

Einem Zufallsfund ist es laut Museumsleiterin zu verdanken, dass die Ausstellung gezeigt werden konnte. Die Anregung dazu gab der Ludwigshafener Roland Koch, ein passionierter Sammler alter Stadtansichten. Bei der Suche nach alten Bildern stieß Karin Wagner, Mitarbeiterin des Stadtarchivs, auf einen ungeahnten Schatz. Im Magazin lagern Unmengen von alten Kioskaufnahmen aus Ludwigshafen – aus einem besonderen Grund.

„Die Verwaltung hatte 1960 wegen einer statistischen Erhebung flächendeckend alle Trinkhallen und Verkaufsstellen an den Straßen ablichten lassen“, berichtet Heilmann. Weitere Leihgaben zur Ausstellung steuerten Michael Fingerle, Bernd Detroy, Matthias Thomas Fanck und Sandra Abel bei.

„Wir wollten das Thema weniger wissenschaftlich aufbereiten, als einen emotionalen Rückblick auf eine Epoche der Stadtgeschichte geben“, erläutert Heilmann das Konzept. Sogenannte Trinkhallen entstanden in Zeiten der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie boten zunächst Mineralwasser an, um den Alkoholkonsum der Arbeiter einzudämmen oder allgemein die Volksgesundheit zu stärken, so die Museumsleiterin. Bald erweiterten die Trinkhallen ihr Angebot und breiteten sich vor allem im Ruhrgebiet und Großstädten wie Berlin und Frankfurt aus. Derzeit gibt es in Deutschland noch rund 20 000 Kioske – mit rückläufiger Tendenz wie in Ludwigshafen.

Einst und jetzt gegenüber gestellt

Auch aus städtebaulicher Hinsicht lohnt ein Blick in die Ausstellung. Der Kiosk auf dem Berliner Platz stand an der Stelle, wo vier Jahre später die „Tortenschachtel“ gebaut wurde. Ein anderer wurde vor der imposanten Walzmühle-Fassade am Aufgang zur Adenauer-Brücke platziert. Stark frequentiert war auch der Kiosk an der Kopfseite des früheren Hauptbahnhofs, der dem Bau des Rathaus-Centers weichen musste. Reizvoll ist die Bilderschau auch deswegen, weil sie etliche Foto-Gegenüberstellungen von einst und jetzt enthält.

Für die Ausstellung, mit der sich das Stadtmuseum am Off//Foto 2020-Festival für künstlerische Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg beteiligt, hatte Heilmann schon viele Vorbereitungen im Rathaus-Center getroffen – bevor sie durch die Corona-Verfügungen ausgebremst wurde. „Wir hatten bereits einen Kiosk im Museum nachgebaut, Süßigkeiten und Lichterketten gekauft, um den Besuchern den Charme der 1960er Jahre nahezubringen“, erzählt sie. Dazu zählte auch eine Leseecke mit alten Zeitungen und Zeitschriften.

Eine Verschiebung der Ausstellung war wegen des dicht gedrängten Programms bis 2021 nicht möglich, so die Museumsleiterin. Daher werden die Bilderschätze nun online (www.ludwigshafen.de/stadtmuseum/kioske) bis Ende Juni präsentiert.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de /ludwigshafen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020