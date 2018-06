„Bildung beginnt im Alltag“

Anzeige

Das HPH startet ein halbjährliches Bildungsprogramm mit Angeboten für Familien und Fachkräften. Auch ein Angebot für Kinder, die keinen Kita-Platz bekommen haben, gibt es. Für die Kita-ähnliche Gruppe wurden zwei pädagogische Fachkräfte eingestellt. Jana Schmitz-Hübsch ist zuständig für den Kurs mit dem Titel: „Von Mäusen und Moneten – Alles rund ums Geld.“ „Bei dieser Veranstaltung bekommen Eltern Tipps, wie sie mit dem Thema Taschengeld umgehen sollen“, sagte die 31-Jährige aus Mannheim, die auch das „Kreativland“, so der Name des jeweils einwöchigen Ferienprogramms, leiten wird.

„Innerhalb unseres Bereiches wird es noch einen ganz speziellen Bereich für Kinder im Alter von null bis drei Jahren geben, den wir fambili genannt haben, quasi eine Verkleinerungsform von Familienbildung“, sagte Hofmann. Die 43-Jährige aus Hochstadt bei Landau kann ihre persönlichen Erfahrungen einbringen, sie ist Mutter von drei Jungen. „Zu fambili gehört das Prager Eltern-Kind-Programm PEKiP, das die frühkindliche Entwicklung im Baby-Alter fördern soll. Für die älteren Kinder gibt es die Tanz-Minis, und für Eltern einen Info-Vormittag zum Thema Schlafen“, sagte Hofmann.

„Zur Erweiterung des Programms wurden acht Fachkräfte eingestellt, an Honorarkräften für die Kurse werden ebenfalls neue Leute im Einsatz sein“, so Gentner. Bei einem Fest am Sonntag wird das neue Programm im Bereich Familienbildung vorgestellt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018