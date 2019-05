Bischof bekräftigt Vorwürfe

„Im vergangenen Jahr hat mich der damalige BASF-Vorstandschef Kurt Bock in zynischer Art und Weise gebeten, nicht wieder zu kommen“, sagt Bischof Jo Seoka (Bild) auf der Hauptversammlung im Rosengarten. „Das war für mich erst recht der Grund, heute zu erscheinen.“ Seoka ist der geistliche Beistand der Minenarbeiter von Lonmin in Südafrika. Lonmin beliefert BASF mit Platinmetallen, die in Katalysatoren verbaut werden.

Im August 2012 hatten die Minenarbeiter für höhere Löhne und bessere Lebensbedingungen protestiert. Die Polizei schoss sie nieder, 34 Bergleute starben. Seither hagelt es Kritik, weil BASF immer noch mit Lonmin zusammenarbeitet. So moniert der Bischof, dass sich auch nach Jahren nichts an den Lebensbedingungen der Mitarbeiter geändert habe. Die Menschen lebten unwürdig in Wellblechhütten ohne Strom- und Wasseranschluss, berichtet er.

Die BASF weist Vorwürfe zurück, untätig zu sein. Das Unternehmen arbeite sehr wohl an Verbesserungen bei Lonmin. Allerdings dauere das seine Zeit. Aus Sicht des Konzerns ist es besser, sich langfristig zu engagieren, als die Beziehungen zu Lonmin zu beenden. Das helfe den Menschen dort auch nicht. jung

