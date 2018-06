Bismarckstraße bald frei für Radler?

Anzeige

Ludwigshafen.Die beiden großen Parteien CDU und SPD haben erkannt, dass das Fahrradfahren in Zukunft einen immer größeren Stellenwert im Verkehr einnehmen wird. Daher haben sie in einem gemeinsamen Antrag ein Konzept zur fahrradfreundlichen Stadt vorgestellt. Binnen fünf Jahren soll damit der Anteil der Radfahrer von bislang zwölf Prozent auf etwa 20 Prozent gebracht werden. Ein ambitioniertes Ziel, das mit zahlreichen Maßnahmen erreicht werden soll. Dazu gehöre die Öffnung der Bismarckstraße für den Radverkehr, die Öffnung von dafür geeigneten Einbahnstraßen, die Stärkung der Fahrradinfrastruktur oder die Unterstützung des Vorhabens des Verbands Metropolregion Rhein-Neckar zur Errichtung eines Radschnellwegs von Heidelberg über Mannheim und Ludwigshafen nach Schifferstadt.

Nur mit der Vielzahl an Maßnahmen würden Menschen auf das Rad umsteigen. Der Antrag soll damit als klarer Arbeitsauftrag an die Verwaltung verstanden werden, so die Antragsteller. Als durchweg sinnvolle Forderungen bezeichneten die Grünen im Stadtrat den Antrag. Allerdings haben sie Zweifel etwa an der Sicherheit bei der Öffnung der Bismarckstraße. Dies müsse ihrer Ansicht nach intensiv geprüft werden. Zudem hätten die Grünen gerne die Fahrradfachverbände von Beginn an eingebunden.

Nicht ganz klar ist der FPD, wer das Konzept erstellen solle und wie all das dann auch finanziert werden könne, zumal das Mobilitätskonzept, das für den Hochstraßenabriss erstellt werde, in eine ähnliche Richtung ziele. Auch die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck machte deutlich, wie wichtig ihr Radfahren ist. „Der Antrag trifft genau meine Zielrichtung“, sagte sie. Außerdem sollten Radfahrer in einer Art Forum dazu gehört werden und die Stelle eines Fahrradweg-Kümmerers eingerichtet werden. Der zuständige Dezernent Klaus Dillinger (CDU) versicherte, dass es im Herbst ein Bürgerforum geben und die Fachverbände zu Gesprächsrunden eingeladen würden. Einstimmig befürwortete der Stadtrat den Antrag.