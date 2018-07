Bismarckstraße wird zur Spaßmeile

Anzeige

Ludwigshafen.Am letzten Wochenende der Sommerferien können sich Kinder in Ludwigshafen noch einmal so richtig austoben. Dann verwandelt sich die Bismarckstraße beim Aktionstag „Ludwigshafen spielt“ in eine Meile voller Attraktionen. Am Samstag, 4. August, zwischen 11 und 16 Uhr, locken nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 40 Stände in die Innenstadt. Die Angebote konzentrieren sich auf den Abschnitt zwischen Rathaus-Center und Kaiser-Wilhelm-Straße mit einer Verlängerung hin zur Stadtbibliothek, die nach der sanierungsbedingten Pause in den vergangenen Jahren diesmal wieder mit ihrer Kinder- und Jugendbibliothek „mitspielt“. Ausgerichtet wird der Aktionstag von der Jugendförderung der Stadt und dem Marketing-Verein, Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

30 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kitas, Vereine und Verbände haben sich laut Stadt für „Ludwigshafen spielt“ angemeldet. Die Besucher erwarten künstlerisch-kreative Aktivitäten und ein breites Angebot an Spielen. Vom Hindernisparcours mit ferngesteuerten Autos über Seifenblasenkunst auf Papier, Wurfspiele oder Kistenklettern bis hin zu einer Spritzwand der Jugendfeuerwehr und Hockey zum Mitmachen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Um 12 Uhr beginnt auf der Bühne am Knödelbrunnen ein abwechslungsreiches Programm mit Comedy, Tanz und Mitmach-Disco sowie Kampfsport-Vorführungen, Zauberei und Jonglage. „Der letzte Samstag der großen Ferien wird auch in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt für Familien mit Kindern aus der Stadt und der Region“, betont Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). „Mit unseren Spielmöglichkeiten für Groß und Klein zeigen wir die Bandbreite der Angebote für Kinder und Jugendliche in Ludwigshafen. Ich möchte mich deswegen bei allen bedanken, die sich an diesem Samstag in den Dienst von ,Ludwigshafen spielt’ stellen.“