Bittere Pille für Pfalz-Pendler

Ludwigshafen.Kaum haben sich die Pfalz-Pendler einigermaßen an die Dauerbaustelle auf der A 650 zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen gewöhnt, beginnt auf der A 6 bei Mannheim-Sandhofen der zweite Abschnitt der großen Autobahnsanierung (wir berichteten). Und jetzt wird auch noch die B 9 zur Großbaustelle: Ab 4. Juni will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Fahrbahn zwischen dem Oggersheimer Kreuz und der Anschlussstelle Oggersheim-West erneuern. Die 700 Meter lange Strecke wird deshalb bis 12. Juni in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Gearbeitet wird laut LBM an sieben Tagen pro Woche von 6 bis 22 Uhr, gefräst sogar nachts. Schon jetzt weisen Schilder rund ums Oggersheimer Kreuz – das täglich etwa 50000 Fahrzeuge passieren – auf die Sperrung hin. Der Verkehr wird über die Autobahnen 6, 61 und 650 umgeleitet. Eine neue Staufalle? Martin Schafft, Leiter des zuständigen LBM in Speyer gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Warum finden die Arbeiten auf der B 9 und der A 6 zeitgleich statt, obwohl die A 6 als Umleitung fungieren soll?

Sowohl die Achse A 61– A 6 als auch die B 9 spielen im Umleitungsstraße-Konzept für Abriss und Sanierung der Hochstraße Ludwigshafen eine wichtige Rolle. Über diese beiden Achsen soll ein großer Teil des rheinüberschreitenden Verkehrs und auch zur BASF abgewickelt werden. Daher wurde in enger Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen ein Zeitplan für die anstehenden Straßenbauarbeiten erarbeitet. Ziel ist es, bis zum Start der mehrjährigen Hochstraßen-Sanierung 2019/2020 auf den großen Achsen A 6, A 61, A 650 und B 9 die planbaren Straßen- und Brückenbauarbeiten weitgehend abgeschlossen zu haben. Leider lässt sich wegen der Vielzahl von Baumaßnahmen aber nicht vermeiden, dass Baustellen parallel eingerichtet werden müssen. Da die Arbeiten auf der A 6, die schon begonnen haben, bis November laufen sollen, war eine Überschneidung unvermeidbar.

Wie sieht es mit Behinderungen während der Sperrung aus?

Es wird nicht der komplette Verkehr auf der B 9 diese Umleitungsstrecke nutzen, da ortskundige Fahrer sich nach unseren Erfahrungen rasch andere Wege suchen. Außerdem haben wir uns für die Arbeiten auf der B 9 einen Zeitraum ausgesucht, an dem wegen feiertagsbedingter Urlaubszeit erfahrungsgemäß der Verkehr deutlich geringer ist. Natürlich werden sich aber Verkehrsbehinderungen auf der Umleitung nicht vermeiden lassen.