Blasorchester gibt Weihnachtskonzert

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen gestaltet sein Weihnachtskonzert dieses Jahr unter dem Leitthema „Engel & Echos“. Neben dem traditionellen Auftrittsort, der Herz-Jesu-Kirche in Ludwigshafen, besucht das 70-köpfige Ensemble für einen weiteren Konzertabend auch die Gedächtniskirche in Speyer, teilten die Veranstalter mit. Auf dem Programm stehen Bearbeitungen von „Hört der Engel helle Lieder“ und „Hark! The Herald Angels Sing“ sowie ein Satz aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelsohn Bartholdy. Als Hauptwerke erklingen „Angels in the Architecture“ von Frank Ticheli sowie Johan de Meijs „Echoes of San Marco“. Die Konzerte finden am 16. Dezember um 18 Uhr in der Gedächtniskirche Speyer und am 23. Dezember um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Ludwigshafen statt. Der Eintritt ist jeweils frei. Um eine Spende wird gebeten. lim

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018