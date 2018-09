Blaulicht-Umzug am Mittwoch

Ludwigshafen.Zu einem besonderen Einsatz rücken die Feuerwehrleute am Mittwoch, 3. Oktober, aus. Mehr als 100 Fahrzeuge (unser Bild entstand an der Hauptfeuerwache) beteiligen sich am Blaulicht-Umzug durch die Innenstadt. Dieser bilden den Schlusspunkt unter die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Berufsfeuerwehr. Der Konvoi startet um 19.15 Uhr an der Erich-Reimann-Straße und löst sich am Ludwigsplatz auf. Mit von der Partie sind auch Fahrzeuge der freiwilligen Wehren. ott (Bild: Proßwitz)

