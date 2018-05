Blick auf regionale Kurzfilmszene

Anzeige

Gezielte Nachwuchsförderung

Das Magazin solle gleichsam ein „Sprachrohr“ für die Kurzfilmszene der Metropolregion sein, die sich insbesondere auch durch ihre Nachwuchsfilmförderung auszeichne, erläutert Wolfgang Ressmann, Leiter des OK-TV Ludwigshafen. „Es gibt unglaublich viel, wir haben, glaube ich, im Jahr mindestens fünf, sechs Festivals, die sich auf Kurzfilme spezialisieren“, führt die 24-jährige „BermudaShorts“-Macherin Lara Paukstadt aus.

Das Magazin werde nicht nur bei OK-TV Ludwigshafen ausgestrahlt, sondern auch von anderen Bürgersendern übernommen – damit werde die regionale Filmszene in die Republik hinausgetragen, so Ressmann. Ebenso sei der Ludwigshafener Kanal seit Januar über das „Entertain“-Fernsehangebot der Telekom bundesweit empfangbar sowie über HbbTV via Astra-Satellit. Zudem stehen die Sendungen im Internet unter www.bermudashorts.tv bereit. Es sei mithin ein „crossmediales“ Projekt, so Ressmann, der ankündigt, dass neben dem Trailer in den Cineplex-Kinos eventuell auch – nach Absprache – besondere, gekürzte Kino-Fassungen des Magazins gezeigt werden sollen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018