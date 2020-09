Blick auf Zukunft der Onkologie

Ludwigshafen.Wenn anhand der Länge des Beifalls gemessen wird, wie sehr die Leistung eines Menschen geschätzt wird, ist an diesem Abend klar, dass die scheidenden Chefärzte Michael Uppenkamp und Thomas Schnabel (abwesend) in ihrer Funktion am Klinikum Ludwigshafen nicht nur vermisst werden, sondern auch große Fußstapfen hinterlassen. Abdrücke, die Peter Paschka, der die Leitung der Klinik für Hämatologie und internistischen Onkologie übernimmt, und Matthias Uhl, im Bereich Strahlentherapie und Radiologische Onkologie tätig, zu füllen haben. Am Dienstag verabschiedete das Klinikum die bisherigen Chefärzte und empfing gleichzeitig ihre Nachfolger.

„Die Onkologie ist in Ludwigshafen ein großer Bereich“, sagte Markus Müller, stellvertretender Ärztlicher Direktor. „Daher war es eine besonders große Herausforderung, nach 23 Jahren gleich zwei Chefärzte zu ersetzen.“ Doch mit Paschka und Uhl habe das Klinikum die „bestmöglichen Nachfolger“ gefunden. Dabei wurden die Zuständigkeitsbereiche von Uppenkamp in der Medizinischen Klinik A nach und nach aufgeteilt und teilweise bereits nachbesetzt. Denn „er ist einer der letzten Generalisten, der viele Schwerpunkte hatte“, erklärte Müller.

Nachfolger haben große Pläne

Als Aufsichtsratsvorsitzende richtete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lobende Worte an den scheidenden Chefarzt: „Sie haben viel geleistet und gemeinsam mit Herrn Schnabel mehrere Oberbürgermeisterinnen damit stolz gemacht, so ein positives Bild des Klinikums nach außen zu tragen.“

Die Nachfolger kamen nicht mit leeren Händen zum Festakt, sondern gaben Einblicke in die Entwicklung ihrer jeweiligen Bereiche und erläuterten, an welche Punkte sie während ihrer Zeit im Klinikum anknüpfen möchten. Paschka strebt eine molekular „maßgeschneiderte“ Krebstherapie an, die Stammzellentransplantationen seltener nötig mache. Dabei möchte er bei der Tumorbekämpfung „weniger nach Organ vorgehen, denn nach genetischem Fingerabdruck“. Das heißt, durch Genanalyse wird eine gezielte und individuelle Therapie möglich – auch Präzisionsonkologie genannt. Der Vorteil: Die Tumorart wird dadurch egal. Seit ungefähr drei Jahren ist diese Herangehensweise zunehmend beliebt. In Ludwigshafen möchte Paschka zudem die Thorax- und Hämatologiezentren stärken.

Aus Heidelberg kommend sei Matthias Uhl in Sachen Onkologie ganz andere Dimensionen und Anwendungen gewohnt als in Ludwigshafen, scherzte er mit Blick auf das sogenannte Gantry am Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum. In den vergangenen Jahrzehnten habe es große Fortschritte in der Strahlentherapie gegeben, die es mittlerweile erlauben, einen Tumor zu bestrahlen und dabei umliegendes, nicht betroffenes Gewebe unberührt zu lassen. „Seit 2008 ist durch die volumenmodulierte Strahlentherapie sogar Bestrahlung im Halsbereich und einzelner Metastasen möglich – und das auch noch in wesentlich kürzerer Zeit.“ In Ludwigshafen will er die Radioonkologie vorantreiben, unter anderem mit oberflächen-geführter Radiotherapie, die durch automatisches An- und Ausschalten der Bestrahlung nur ausgewählte Bereiche betrifft.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020