Blick in die Küche der Zukunft

Ludwigshafen.Auf neun Leinwänden an der Wand schießt ein kreiselnder Ladevorgang von Null auf 100 Prozent. Dann ertönt ein gedämpfter Knall und der Saal ist plötzlich in grünliches Licht getaucht. Auf den Leinwänden sind Wasserfälle in einem Urwald zu sehen, das passende Rauschen erklingt aus Lautsprechern an der Decke. Gleichzeitig betreten fünf Kellner den Raum und servieren den Gästen Teller, aus denen kalter Dampf quillt. Das ist Teil der neuen BASF-Veranstaltung „Experience Tomorrow“ (zu Deutsch: „Erlebe das Morgen“), bei der moderne Technik mit Show-Elementen und experimenteller Küche verbunden wird. Ab sofort können Interessierte den Abend im Feierabendhaus buchen.

Serviert wird ein innovatives Vier-Gänge-Menü, die einzelnen Abschnitte heißen „Nebel“, „Sonne“, „Feuer“ und „Wald“. Dazu werden jeweils auf das Essen angepasste Videos und Musik abgespielt, gelegentlich erfüllen Laserstrahlen den Raum. Erdacht hat sich das Projekt Tino Kuckenburg, Küchenchef des BASF-Gesellschaftshauses.

Leuchtendes Dressing

„Die Grundidee war, Musik und Essen zu verbinden“, berichtet der Gastronom. Ziel des Erlebnisabends sei es, den Gästen vor Augen zu führen, wie Gastronomie in 50 Jahren aussehen könnte. Damit das möglichst eindrücklich geschieht, haben die Teams aus Küche und Technik ein Dreivierteljahr an der Zusammenstellung gearbeitet. Dennoch seien bei der Generalprobe noch Probleme zu lösen gewesen. Eine fluoreszierende Limetten-Vinaigrette, die per Pipette über das Gericht geträufelt werden soll, wollte partout nicht leuchten. „Da stand ich bis tief in die Nacht in der Küche und habe herumprobiert“, so Kuckenburg.

Die Veranstaltung läuft bis 28. Februar 2019, reserviert werden kann sie jeden Werktag um 18 Uhr. Bislang seien bereits mehr als 1000 Buchungen eingegangen, berichtet Hanno Sigge, Leiter der Restaurantservices der BASF. Im Preis von 117 Euro pro Person sind das Vier-Gänge-Menü, Aperitif, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee enthalten. Reservierung unter der E-Mail-Adresse eventmanagement@basf.com. jei

