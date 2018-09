Blick ins Stimmzimmer

Ludwigshafen.In der öffentlichen Morgenprobe lässt Dirigent Nabil Shehata die Stimmen einzeln vorspielen und weist darauf hin, wenn sie schnelle Stellen nicht präzise genug spielen, die Klangfarbe noch nicht ganz passt oder Akzente markanter gesetzt werden sollen. „Shehata hat den anspruchsvollen Stücken den letzten Feinschliff gegeben, bevor sich das Konzert im Probenraum, der auch für Studioaufnahmen genutzt wird, für die Besucher simulieren lässt. Es ist nur noch um technische Details gegangen“, sagt Konstantin Bosch, Stimmführer der zweiten Geigen.

„Die Staatsphilharmonie kennt man nur aus der bekannten Perspektive. Man denkt zuallererst an pompöse Konzertsäle. Dass ein Sitz des Staatsorchesters Rheinland-Pfalz eigentlich ein Verwaltungs- und Probengebäude ist, tritt dabei in den Hintergrund“, erklärt Judith Schor, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit: „Die Stimmzimmer, in denen geprobt wird, stehen heute für die Öffentlichkeit offen.“

Musiker ohne Frack

Dort stimmen sich die Gruppen auch vor den Konzerten ein, schwierige Stellen gehen sie noch einmal durch. Das Bläserstimmzimmer ähnelt einem großen Wohnzimmer mit eigener Küche. In der öffentlichen Probe zeigt sich, dass ein Dirigent eine ähnliche Rolle wie ein Fußballtrainer hat.

Die Orchestermusiker, die den Besuchern heute nicht im Frack, sondern als Privatleute begegnen, haben das Programm zusammengestellt. In ihrer Freizeit und in Eigenregie haben sie die Kammermusikstücke eingeübt. Sie schenken Getränke aus, stehen am Grill und geben Kaffee und Kuchen aus. „Neben dem normalen Orchesterbetrieb spielen die Musiker zusammen Kammermusik ohne die musikalische Leitung eines Dirigenten. Sie geben Kammermusikkonzerte in der Staatsphilharmonie. Das Sinfonieorchester tritt dagegen im Pfalzbau auf“, erzählt Schor: „Sie zeigen sich heute im Freizeitoutfit und nicht in der herrschaftlichen Abendgarderobe.“

In Formationen aus Streichern, Bläsern und Klavier spielen die Kammermusiker am Nachmittag auf dem Hans-Klüber-Platz Kaffeehausmusik. Viele der Besucher sind Stammgäste oder Abonnenten. Mit eleganten roten Tischläufern belegt, lässt sich selbst an voll besetzten Bierbänken die feierliche Salonmusik genießen.

„Ich besuche immer die Werkeinführungen vor den Konzerten und bin Abonnentin“, sagt Gudrun Vogel: „Es ist schön, die Musiker mit ihren Familien zu sehen. Ich wollte den neuen Intendanten kennen lernen.“ Rolf Jung erzählt: „Ich habe per Newsletter vom Tag der offenen Tür erfahren. Die Kammermusikkonzerte hier besuche ich regelmäßig.“

