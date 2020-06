Bliesbad öffnet für Mitglieder

Ludwigshafen.Die Badestelle an der Blies nimmt am kommenden Montag, 29. Juni, einen eingeschränkten Betrieb auf. „Wir haben einen Hygieneplan zum Eröffnen der Badestelle ausgearbeitet und mit dem Gesundheitsamt und dem Sport und Bäderamt der Stadt abgestimmt“, berichtet Hans-Jürgen Beringer, Vorsitzender des Fördervereins Blies, der das Bad in Eigenregie führt. Zutritt zum Bad erhalten bis auf Weiteres jedoch nur Mitglieder des Vereins. „Eine IT-Lösung zum online Buchen kann der ehrenamtlich geführte Verein nicht umsetzen. Daher beschränken wir uns auf unsere derzeit 400 Mitglieder“, sagt Beringer. „Sie bekommen an der Kasse ihre Saisonkarte, die Daten wie Name, Wohnort und Telefon oder E-Mail sind durch die Mitgliederliste bekannt und wir müssen nur noch die Anwesenheitszeit registrieren.“ Eine Barkasse am Eingang werde es also nicht geben. Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag noch nicht überwiesen haben, müssten dies zunächst tun, so Beringer. Auch neue Mitglieder seien willkommen.

Kleinkinderbecken bleibt zu

Um Bad- und Biergartenbesucher separat zu erfassen, musste der Eingang getrennt werden. Zur Aufsicht im Eingangsbereich wird ein externer Sicherheitsdienst beschäftigt. „Das ist einer der größten Posten von den insgesamt rund 16 000 Euro, die wir zur Einhaltung der Hygienevorgaben investieren mussten“, sagt der Vereinschef. Dem Verein würden Eintrittsgelder von rund 70 000 Euro fehlen. Kleinkinderbecken und Rutsche bleiben in dieser Saison aus Sicherheitsgründen außer Betrieb. Für jeden Gast müsse mit einer Fläche von zehn Quadratmetern gerechnet werden. „Das ist aber das geringste Problem, wir haben ein Areal mit 12 000 Quadratmetern. Es könnten also 1200 Leute kommen.“ Doch da nur Mitglieder zum Schwimmen kommen dürfen, sei diese Zahl ohnehin nicht zu erreichen.

Beringer habe in den vergangenen Wochen einige schlaflose Nächte gehabt. „Noch so eine Corona-Saison schaffen wir ohne zusätzliche Unterstützung nicht“, betont er.

