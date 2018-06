Anzeige

Ein Blitz ist am Donnerstagabend in einen etwa 30 Meter hohen Kamin der Brauerei Mayer in Ludwigshafen-Oggersheim eingeschlagen. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Kamin riss in der Mitte auf, ein tiefer Spalt zieht sich nun durch. Die Trümmerteile flogen bis zu 50 Meter weit und beschädigten Autos. Verletzt wurde niemand.

Der Bereich um die Brauerei wurde weiträumig abgesperrt, Schilder mit "Lebensgefahr" wurden am Freitagvormittag aufgestellt. Das Technische Hilfswerk (THW) Landau überprüfte zunächst mit einem Einsatzstellen-Sicherungssystem, ob sich der Turm bewegt oder einsturzgefährdet ist. Es fanden zunächst auch Abstimmungen mit einer Baufirma statt, die den Turm sichert und möglicherweise abbricht. Das würde wohl frühestens am Freitagabend beginnen.

Gebäude in der Nähe seien nicht in Gefahr, Anwohner seien informiert worden, könnten aber in ihren Häusern bleiben, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Nur das Areal der Brauerei sei betroffen.