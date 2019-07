Blutender Mann liegt auf Straße

Ludwigshafen.Ein alkoholisierter Mann ist von Unbekannten in der Ludwigstraße geschlagen und verletzt worden. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch hatte ein Zeuge am Dienstag gegen 13.15 Uhr die Ordnungskräfte darüber informiert, dass ein blutender Mann vor einem Drogeriemarkt liege. Nach dessen Angaben hatte ihn ein etwa 1,65 Meter großer Mann mit kurz rasierten Haaren attackiert. Eine Frau mit rötlichen Haaren und weißem Oberteil habe den Täter begleitet. Beide seien in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße geflüchtet. Ein anderer Zeuge gab an, die Frau habe dem 30-Jährigen eine Ohrfeige versetzt. Ein Atemalkoholtest beim Verletzten ergab einen Wert von 3,17 Promille. ott

