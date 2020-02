Ludwigshafen.Für den neuen Wohn- und Bürokomplex in der Ludwigshafener Fußgängerzone beginnen jetzt die Gründungsarbeiten. 90 Bohrpfähle müssen bis zu zwölf Meter tief in der Erde verankert werden. Nach Angaben der Immobiliengesellschaft GAG, die das Projekt am Eingang zum Bürgerhof verantwortet, wird in der Nacht zum Freitag das rund 50 Tonnen schwere Bohrgerät angeliefert. Die Dimension sei ähnlich wie beim Antransport des Abrissbaggers vor einigen Monaten. „Logistisch wird alles wieder so ablaufen wie damals. Die Anlieferung erfolgt über die Amtsstraße“, erklärt eine Sprecherin. Den Einsatz haben die Verantwortlichen bewusst auf die Nachtstunden gelegt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Auf Kampfmittel überprüft

Die tatsächlichen Bohrungen beginnen dann voraussichtlich am Montag, 2. März. Die Sprecherin geht nicht davon aus, dass es größere Lärmbelästigungen geben wird. „Die Maschine bohrt sich in den Boden, das ist beispielsweise kein Vergleich zu Rammpfählen“, sagt sie. In den vergangenen Tagen hätten bereits Bohrungen mit kleinem Gerät stattgefunden, um den Untergrund auf Kampfmittel zu überprüfen. jei

