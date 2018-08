Bombe gefunden

Experten begutachten die abgedeckte Fliegerbombe. © Hanna

Ludwigshafen.Zur Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen rund 18 500 Bewohner in Ludwigshafen am Sonntag, 26. August, ihre Häuser vorübergehend verlassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde der Blindgänger bei Baggerarbeiten im Stadtteil Friesenheim gefunden. Zur Entschärfung wurde ein Sicherheitsradius von 1000 Metern um den Fundort gezogen. Nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes, dessen Experten den Blindgänger begutachteten, geht von dem Sprengkörper derzeit keine Gefahr aus. Der Fundort wurde abgesichert. Die Entschärfung ist am Sonntag ab 12 Uhr geplant. Die Evakuierung der Wohnungen beginnt um 8 Uhr. Betroffene können sich in der Eberthalle aufhalten und werden bei Bedarf betreut.

Erst Ende Juli war eine ursprünglich 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe auf dem Gelände der BASF in Ludwigshafen entschärft worden. Um den Blindgänger unschädlich zu machen, hatten Experten eine 6,50 Meter hohe sogenannte Sicherheitspyramide aus Sand errichtet. ott

