Borggrefe fördert Chorprojekte

Ludwigshafen.Ehrenbürger Friedhelm Borggrefe hat sich bei seiner Feier zum 90. Geburtstag in der Friedenskirche Spenden für die Kirchenmusik gewünscht – statt persönlicher Geschenke. Dabei kam ein Betrag von 3075 Euro zusammen, der für zwei Chorprojekte verwendet wird. Der Chor der Protestantischen Bezirkskantorei lädt zum Passionskonzert am Sonntag, 5. April, 17 Uhr, in die Friedenskirche. Es widmet sich dem englischen Komponisten John Stainer. Der Chor für Geistliche Musik Ludwigshafen präsentiert die Uraufführung des Oratoriums „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“ von Christiane Michel-Ostertun am Sonntag, 17. Mai, um 19 Uhr in der Friedenskirche. ott

