Botschafterin spricht mit Schülern

Ludwigshafen.Die französische Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, besuchte die BASF in Ludwigshafen anlässlich des deutsch-französischen Entdeckungstags. Dort traf sie 40 Schüler der elften und zwölften Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Ludwigshafen und des Lycée Marc Bloch im elsässischen Bischheim, die bilingual bis zum Abitur unterrichtet werden. Neben Descôtes nahmen BASF-Vorstandsmitglied Saori Dubourg, Thierrry Herning, Leiter der BASF-France, und Markus Ingenlath, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks, am Treffen teil. Auf dem Programm stand ein Austausch über interkulturelle Aspekte und das Thema Frauen in Führungspositionen. ott