Bouleverein lehnt Parkhaus ab

Ludwigshafen.Der Protest gegen ein Parkhaus am Berliner Platz, dem der Platanenhain weichen müsste, weitet sich aus. Nach den Grünen kritisiert auch der Bouleverein Tricolore, der den Platz regelmäßig nutzt, die geplante Umnutzung. Wie Sprecher Harry Mathäß erklärte, spiele eine Gruppe von Boulisten am Samstag, 23. März, am Platanenhain und gebe damit dem Protest gegen die weitere Verschandelung der Innenstadt ein Gesicht. Die Fläche sei nach seiner Einweihung in den 1990er Jahren als Bouleplatz auch von der Deutsch-Französischen Gesellschaft genutzt worden und diene den Anwohnern weiterhin als – wenn auch kleine – Erholungsoase.

Der Metropol-Investor Timon Bauregie plant dort ein Parkhaus, weil es nicht möglich sei, alle 332 erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage unter dem Hochhaus unterzubringen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019