Brand auf Recyclinghof

Ludwigshafen.Auf einem Recyclinghof in der Erbachstraße in Rheingönheim ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 15.20 Uhr gemeldet. Um etwa 16.30 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen weitestgehend gelöscht, wie eine Sprecherin vor Ort mitteilte. Nach ihrer Auskunft hatten auf dem Gelände des Verwertungsbetriebes unter anderem drei ausrangierte Fahrzeuge sowie Zubehör gebrannt. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegen der zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung über die Warn-Apps Katwarn und Nina gebeten worden, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020