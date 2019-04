Brand durch Glätteisen

Ludwigshafen.Ein defektes Glätteisen hat gestern Nachmittag einen Brand im Badezimmer einer Edigheimer Wohnung verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Bewohner wegen der Rauchgase vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Die Feuerwehr war um 15.19 Uhr zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karpfenstraße gerufen worden. Ein Nachbar hat das Feuer, das auf das Badezimmer begrenzt war, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Diese belüfteten danach die Wohnung.

Kurz zuvor hatte die Feuerwehr zwei weitere Einsätze. Um 14.38 Uhr rückte sie in die Hemshofstraße aus – wegen eines angebrannten Essens in der Wohnung. Im Gesundheitszentrum Ludwig-Guttmann-Straße löste die automatische Brandmeldeanlage um 15.08 Uhr einen Alarm aus. Ursache waren Arbeiten im Gebäude. Eine halbe Stunde später befreite die Feuerwehr zwei Personen aus einem Aufzug in der Mundenheimer Straße. ott

